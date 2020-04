I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Catania, Carmelo guarisce e torna a casa, ma i tamponi tardano. La figlia: “Asp troppo lenta”



Carmelo Sirna, Ispettore della Polizia municipale di Caltagirone, nel catanese, ritorna a casa dopo un mese di ricovero in ospedale. Ad attenderlo la moglie, la figlia e la nonna, anche loro positive al Coronavirus. “Aiutate l’Asp di Catania – ha detto a Fanpage la figlia Diletta – la macchina burocratica per chiedere un tampone, per eseguirlo e poi per avere il successivo esito è troppo lenta e a mio avviso anche disorganizzata”.

Continua a leggere



Carmelo Sirna, Ispettore della Polizia municipale di Caltagirone, nel catanese, ritorna a casa dopo un mese di ricovero in ospedale. Ad attenderlo la moglie, la figlia e la nonna, anche loro positive al Coronavirus. “Aiutate l’Asp di Catania – ha detto a Fanpage la figlia Diletta – la macchina burocratica per chiedere un tampone, per eseguirlo e poi per avere il successivo esito è troppo lenta e a mio avviso anche disorganizzata”.

Continua a leggere

Continua a leggere