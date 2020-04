Cenerentola, lunedì 6 aprile ore 15 in streaming sulla pagina Facebook del Teatro Le Maschere

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Teatro Le Maschere

Lunedì 06 aprile 2020 ore 15:00

in streaming sulla pagina Facebook del Teatro Le Maschere

CENERENTOLA

Liberamente tratto dalla fiaba di Charles Perrault scritto da Carla Marchini e Alessandro Cercato, Regia di Gigi Palla Con (in o. a.) Martina Carletti, Natalia Cavalleri, Marco Mattiuzzo, Noemi Parroni, Simonetta Solder

Costumi: Carla Marchini Scene: Cristina Gaetano Musiche: Alessandro Cercato Pupazzi: Maria Toesca Luci: Roberto Pietrangeli Ass.nte costumi: Silvia Gambaro

Proseguono gli appuntamenti in streaming del Teatro Le Maschere.

Dal momento che non potete venire a Teatro, sarà il Teatro a venire da voi!!! Si terrà lunedì 6 aprile alle 15:00, “Cenerentola”, il terzo appuntamento con il Teatro Le Maschere in streaming sulla nostra pagina

https://www.facebook.com/teatrolemaschere/?ref=br_rs

Forse qualche spettacolo lo avrete già visto, ma sicuramente ai bambini farà piacere rivederli (ricordate che i bambini amano risentire le stesse fiabe con le STESSE parole!!!).

Sarà un modo di passare un’oretta in compagnia dei nostri attori (che vogliamo ringraziare per il sostegno dato a quest’iniziativa).

I piccoli potranno prendere spunto dallo spettacolo per creare tutti i disegni che vorranno e li potrete inviare direttamente all’indirizzo mail seguente per vederli pubblicati sui nostri social: comunicazione@teatrolemaschere.it

L’ accesso è totalmente gratuito.

In questo modo non vi dimenticherete del Teatro Le Maschere che, appena si potrà, vi accoglierà a braccia aperte, ma intanto #restiamoacasa.

Dunque il terzo appuntamento sarà lunedì 6 aprile alle ore 15 sulla pagina Facebook del Teatro Le Maschere con lo spettacolo CENERENTOLA, liberamente tratto dalla fiaba di Charles Perrault, scritto da Carla Marchini e Alessandro Cercato, con la regia di Gigi Palla. Con (in o. a.) Martina Carletti, Natalia Cavalleri, Marco Mattiuzzo, Noemi Parroni, Simonetta Solder.

Cenerentola, fanciulla maltrattata dalla sua matrigna e dalle due sorellastre, grazie a Carolina la Fata Madrina coronerà i suoi sogni sposando il fortunato Principe! In scena non mancheranno i suoi amici… “vicini di camino“: due simpatici topini che ascolteranno insieme al pubblico in sala, fatto di grandi e piccini, la storia di Cenerentola, i suoi sogni e le sue speranze per il futuro… “Cenerentola” è la favola per antonomasia dove ogni personaggio è un archetipo della vita, dove le difficoltà della protagonista sono le difficoltà per diventare adulti, dove lo sguardo benevolo e risolutore della fata è lo sguardo e l’aiuto della mamma. Su un copione volutamente semplice e diretto, è stato pensato uno spettacolo che offrisse ai più piccini un insegnamento, una morale, addolcita però da momenti comici e leggeri.

I prossimi appuntamenti del teatro in streaming al Teatro Le Maschere, si terranno lunedì 13 e 20 aprile, sempre alle ore 15.00. Il 13 aprile vi aspettiamo con “Stellina”

Durata 1 ora,

Età 3/8 anni

