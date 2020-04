I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Chi abita vicino al mare potrà passeggiare in spiaggia e fare il bagno



Chi abita vicino al mare, o a un lago, potrà recarvisi per fare il bagno. Invece, chi abita in montagna o collina, potrà fare passeggiate nella natura. Lo precisa il governo nel sito dedicato alle domande frequenti sul decreto Io Resto A Casa. Tuttavia, rimangono valide le normali restrizioni: queste attività infatti sono consentite solamente se non implicano l’allontanamento dalla propria abitazione. Inoltre andrà sempre rispettata la distanza di sicurezza di un metro.

