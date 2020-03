I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Chieti, fa la spesa a 25 famiglie in difficoltà per il coronavirus: “Gesto che scalda il cuore”



Il bel gesto di un pensionato reso noto dalla Protezione Civile Arcobaleno San Salvo: Antonio Di Biase, per tutti Biagino, ha provveduto a fare una spesa alimentare per circa 25 famiglie della sua città, San Salvo. Famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus: “Ci sono gesti che scaldano il cuore e meritano di essere raccontati”.

