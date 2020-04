I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ciaopeople lancia Matters, dal 15 aprile il format online per discutere di futuro e cambiamento



Ciaopeople, la società editrice di Fanpage.it, The Jackal, Cookist e Ohga, lancia Matters, un nuovo format di live talk in streaming che vede coinvolti personaggi di spicco del mondo della comunicazione per parlare di futuro e cambiamenti al tempo dell’emergenza Coronavirus. I cinque incontri si terranno online a partire dal 15 aprile.

