Ciro, laurea in Medicina da casa, annuncio e auguri dal balcone



Ciro, neo dottore in Medicina, non si è perso d’animo: ha annunciato la seduta di laurea (rigorosamente via web) con una lenzuolata dal balcone. Ha discusso la tesi in Ortopedia in giacca cravatta e pantofole dal salotto di casa. E quando è uscito (sul balconcino di casa) per festeggiare ha trovato gli auguri della dirimpettaia sempre con uno striscione.

