ClioMakeUp in ospedale per far nascere la sua seconda bimba: “Manca poco, speriamo bene”



Clio Zammatteo sta per dare alla luce la sua secondogenita. Dalla stanza dell’ospedale, dove si riprende con tanto di mascherina in volto, la blogger e truccatrice saluta i suoi fan rassicurandoli sulla sua salute e sul fatto che fosse tutto pronto per accogliere la sua seconda bimba. Diversamente da qualche settimana fa in cui non sapeva dove avrebbe potuto partorire dopo essere scappata da New York a causa del coronavirus.

