ClioMakeUp: “Non so ancora dove partorirò tra 3 settimane, non ho l’assicurazione e non so che fare”



La bòlogger Clio Zammatteo racconta la sua difficile situazione di donna incinta ai tempi del coronavirus, fuggita da New York per la paura della “corsa alle armi”: “Ancora non so come partorirò. Non abbiamo neanche l’assicurazione in Virginia ed è un casino con la sanità. Abbiamo diversi piani, viviamo alla giornata cercando di capire, ho anche valutato l’opzione del parto a casa”.

