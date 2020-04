I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Come sarà la scuola a settembre: “Lezioni mattina e pomeriggio, in aula anche il sabato”



Dopo il parere degli esperti, che chiedono di posporre la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado a settembre, il mondo della scuola, tra presidi, docenti e sindacati, pensa già a possibili scenari per consentire il rientro in aula in tutta sicurezza: dai turni tra mattina e pomeriggio alle lezioni miste, a scuola e a casa, fino all’utilizzo del sabato per recuperare la didattica, garantendo così il distanziamento sociale.

