Come si andrà in spiaggia durante l’estate 2020: barriere di plexiglass e ombrelloni a distanza



Come sarà l’estate 2020 al tempo dell’emergenza Coronavirus? Mentre gli esperti sono al lavoro per redigere delle linee guida nazionali, aziende e operatori stanno già pensando ad un piano per rilanciare il settore nei prossimi mesi. Tra le proposte, prenotazione obbligatoria per gli stabilimenti o l’ingresso scaglionato degli accessi in base alla fascia d’eta per favorire il distanziamento sociale, vietate aree gioco e servizio ai bar. Da Modena la proposta di realizzare box di plexiglass per isolare sdraio e ombrelloni.

