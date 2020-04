I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Come uscire in sicurezza nella fase 2: manuale per la ripartenza dal coronavirus



Alleggerimento delle limitazioni agli spostamenti, regole rigorose per negozi, aziende e uffici, sanificazioni periodiche di spazi comuni e mezzi di trasporto, messa in sicurezza dei locali aperti pubblico: cosa accadrà alla riapertura? E cosa cambierà dopo il 4 maggio? Ecco la nostra guida pratica con le informazioni utili per affrontare in sicurezza la fase 2 ed evitare la temuta nuova ondata di contagi.

