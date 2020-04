I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Commovente ritrovamento a Chi l’ha visto, dopo due anni Mario torna a casa dal fratello



Scomparso nel 2017 da Grotteria, in Calabria, Mario è stato ritrovato in Abruzzo grazie agli sforzi congiunti della Protezione Civile, delle forze dell’ordine e della redazione di Chi l’ha visto, che ieri ha mandato in onda il servizio con il commovente ritrovamento. Solo e ridotto a vagabondare per le strade, Mario è stato raggiunto dal fratello che lo ha riportato a casa, dove tutto il comune di Grotteria lo aspetta per aiutarlo a reinserirsi socialmente.

