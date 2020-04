I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Con decreti restrittivi evitati 200mila ricoveri a marzo”: ricostruita la mappa del contagio



Senza i decreti che hanno imposto misure restrittive per limitare la diffusione dell’epidemia di coronavirus, in Italia nel mese di marzo avremmo avuto 200mila persone ricoverati in ospedale e il 45 per cento in più di capacità di contagio. Lo ha calcolato uno studio condotto dagli scienziati di Politecnico di Milano, Università Ca’ Foscari Venezia, Università di Zurigo, EPFL di Losanna e Università di Padova. I ricercatori hanno realizzato il primo modello di contagio per l’Italia ricavando una mappa che potrà essere usata anche nello studio dei prossimi provvedimenti.

Continua a leggere



Senza i decreti che hanno imposto misure restrittive per limitare la diffusione dell’epidemia di coronavirus, in Italia nel mese di marzo avremmo avuto 200mila persone ricoverati in ospedale e il 45 per cento in più di capacità di contagio. Lo ha calcolato uno studio condotto dagli scienziati di Politecnico di Milano, Università Ca’ Foscari Venezia, Università di Zurigo, EPFL di Losanna e Università di Padova. I ricercatori hanno realizzato il primo modello di contagio per l’Italia ricavando una mappa che potrà essere usata anche nello studio dei prossimi provvedimenti.

Continua a leggere

Continua a leggere