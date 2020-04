I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Con il coronavirus in Cina crolla il trasporto pubblico, tutti si muovono in auto privata



Una ricerca Ipsos fa emergere come in Cina, tra gli effetti del coronavirus, ci sia stato un calo netto dell’utilizzo dei mezzi pubblici, in favore di un incremento di auto private. Cala anche l’utilizzo di taxi, mentre resta invariato il numero di persone che si spostano quotidianamente su due ruote.

