Confermate chiusure fino a 13 aprile, Speranza: “Ora non possiamo fare errori, allarme non cessato”



L’emergenza non è ancora finita e per questo non è possibile abbassare la guardia e in questa fase delicata non ci si può permettere alcun errore. A spiegarlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla Camera per riferire sull’epidemia da Covid-19. Speranza conferma nuovamente che le chiusure e i divieti verranno prorogati fino al 13 aprile.

