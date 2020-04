I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Consiglio superiore della Sanità: “In Italia l’indice di trasmissione del contagio è sceso a 0,8”



In Italia l’R con zero, cioè l’indice di trasmissibilità del contagio, è sceso sotto il valore di 1 arrivando a quota 0,8. Lo ha annunciato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della Sanità, nel corso del punto stampa della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus. Ma per mantenerlo su questi livelli durante la fase 2 serviranno cinque strumenti: dall’uso dei tamponi ai comportamenti individuali.

