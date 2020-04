I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Conte: “Non ci sono condizioni per tornare a normalità, non possiamo mollare”



“Non ci sono le condizioni per tornare alla normalità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando alla prefettura di Milano nel corso della sua prima visita in Lombardia dall’inizio dell’emergenza. “La fase 2 è quella di convivenza con il virus, non di quella di liberazione dal virus. Non possiamo mollare”, ha avvertito.

