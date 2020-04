I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Conte su Fase 2: “Pronti a chiudere di nuovo appena risalgono i contagi”



Nella conferenza stampa di questa sera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato quali saranno i provvedimenti contenuti nel nuovo decreto del governo che entrerà in vigore dal prossimo 4 maggio: “L’abbiamo chiamato Sblocca Italia e sono sicuro che molti paesi lo prenderanno in esempio – ha spiegato il premier – continueremo a tutelare i lavoratori, ma il nostro obiettivo non è avere più sussidiati ma più occupati”. Conte ha poi parlato della possibilità di una nuova ondata che secondo gli esperti potrebbe esserci tra due settimane: “Per questo una riapertura della scuola è impossibile, ora dobbiamo concentrarci sull’esame di Stato”.

