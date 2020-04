I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, a Benevento mascherine gratis ai cittadini



Emergenza coronavirus, a Benevento mascherine gratis per tutti i cittadini. “Non solo per le categorie più a rischio”, ha spiegato il sindaco Clemente Mastella, “sono mascherine del Comune, comprate sul mercato da diversi giorni e finalmente arrivate”. La somma spesa proviene per metà dal bilancio comunale e per metà dai versamenti di sindaco e assessori.

