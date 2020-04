I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, a Gravina in Puglia si rivendono i buoni spesa. Sindaco: “Vi mando in galera”



La denuncia in un video del sindaco di Gravina in Puglia (Bari), Alesio Valente: “Mi segnalano furbetti pronti ad approfittare della situazione, rivendendosi i buoni spesa. Ve lo dico subito: vi mando in galera”. Il Comune aveva avviato la distribuzione dei buoni prima ancora del provvedimento del governo.

