Coronavirus, a Napoli si fanno 100 tamponi al giorno a casa di chi è in quarantena



A Napoli si stanno facendo 100 tamponi al giorno a casa dei pazienti in quarantena per Coronavirus. I medici volontari dell’Asl Napoli 1 Centro da sabato pomeriggio si muovono con 5 camper e finora hanno realizzato 400 tamponi. Rafforzata la sorveglianza sanitaria telefonica dei pazienti in isolamento domiciliare perché non gravi.

