Coronavirus, al via il bonus di 600 euro per autonomi: da oggi si può richiedere sul sito Inps



Da oggi 1 aprile è possibile inoltrare online le domande per ottenere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto ‘Cura Italia’ per i professionisti e i lavoratori autonomi, colpiti dall’emergenza coronavirus. Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ha ribadito che non si tratta di un click day.

