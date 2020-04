I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, bollettino del 23 aprile: 189.973 contagiati di cui 57.576 guariti e 25.549 morti



Il bollettino della Protezione civile sui contagi da Coronavirus in Italia di giovedì 23 aprile. Come reso noto da Angelo Borrelli nel punto stampa di oggi, il numero degli infetti al Covid-19 è salito a 189.973 (+2646 rispetto a ieri), di cui 57.576 guariti (+3033) e 25.549 deceduti (+464). Effettuati in una giornata 66.658 tamponi.

