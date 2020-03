I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Campania, entro aprile 120 posti in terapia intensiva in più



Enrico Coscioni, consulente alla Sanità della Regione: “Passeremo dagli attuali 160 posti in terapia intensiva a 280”. Quindi, 120 posti letto in più. In corso anche i preparativi per realizzare ospedali da campo a Napoli, Caserta e Salerno. Allarme per le case di riposo per anziani: “Vanno monitorare per evitare nuovi focolai”.

