Coronavirus, cos’è il plateau e quanto dura questa fase del contagio



Il plateau, letteralmente l’altopiano, a cui fanno rifermento in questi giorni gli esperti, si riferisce al piano che assume la curva dei contagi dopo l’impennata iniziale. Si tratta di una fase comune a tutte le epidemie durante la quale è necessario mantenere tutte le misure di emergenza già previste per arrivare quanto prima alla discesa. “Dobbiamo evitare che la curva risalga ma oggi è difficile immaginare un azzeramento in tempi brevi” ha spiegato il presidente dell’Iss Brusaferro.

