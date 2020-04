Coronavirus diretta 15 aprile

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Le notizie del 15 aprile sul Coronavirus in Italia e nel mondo e i dati aggiornati sui contagi da Covid-19. In Italia sono 162.488 i casi accertati di Coronavirus, di cui 21.067 morti e 37.130 guariti secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile. Il Paese è in lockdown fino al 3 maggio, mentre aumentano le ipotesi sulla Fase Due e sulle conseguenti riaperture. Roberto Burioni avanza una “proposta scientifica” per riaprire il Paese in sicurezza. Al vaglio del governo il nuovo decreto economico, mentre l’Inps ha comunicato di aver avviato la procedura per l’erogazione del bonus da 600 euro agli autonomi. Nel mondo sono oltre 2 milioni i casi accertati di Coronavirus, di cui oltre mezzo milione negli Stati Uniti. Alcuni Paesi europei hanno già avviato la Fase Due e annunciato la riapertura di scuole e uffici. Allarme del Fondo Monetario Internazionale: il Pil in Italia potrebbe diminuire del 9,1% nel 2020.

