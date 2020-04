I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, i Paw Patrol al fianco dei bambini con il video “Let’s Wash Up!”



Con l’aggravarsi della situazione a livello globale, i Paw Patrol scendono in campo per aiutare i più piccoli con un video che racconta l’importanza di lavare bene le mani per prendersi cura di se stessi e degli altri. Si chiama “Let’s Wash Up!” ed è disponibile gratuitamente su YouTube. Le avventure dei Paw Patrol proseguono su Cartoonito (canale 46 del DTT) e su Nick Jr (603 di Sky).

