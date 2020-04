I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il calcio piange la morte di Pape Diouf. Koulibaly: “Ci mancherai presidente”



Il mondo del calcio piange la morte di Pape Diouf. L’ex presidente dell’Olympique Marsiglia è deceduto all’età di 68 anni a Dakar in Senegal per il Coronavirus. Tantissimi i messaggi di cordoglio per l’ex dirigente: dal difensore del Napoli Koulibaly, alla stella del Paris Saint Germain Mbappé fino al campione viola Ribery.

