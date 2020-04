I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il Principe William vuole guidare l’elisoccorso per aiutare durante l’emergenza



Stando a quanto riporta il The Sun, il principe William avrebbe espresso il desiderio di tornare alla guida dell’elisoccorso per aiutare il Regno Unito durante l’emergenza coronavirus. Il Duca di Cambridge è stato uno dei membri del soccorso aereo fino al 2017, anno in cui ha abbandonato quel ruolo per dedicarsi agli impegni della Royal Family.

