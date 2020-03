I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Ilaria Capua: “Senza immunità di gregge dovremo avere pazienza”



La virogola Ilaria Capua, intervenendo in tv, ha commentato gli ultimi dati dell’emergenza Coronavirus in Italia. “Vorrei ricordare a tutti che noi adesso stiamo vedendo l’effetto delle misure di restrizione messe in atto 15 giorni fa. Fino a quando non ci sarà una immunità di gregge che permetta a questa circolazione virale di essere ridotta, noi dovremo ancora avere un po’ di pazienza”.

