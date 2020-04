I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus in Italia, i dati del 24 aprile spiegati: cinque regioni verso i contagi zero



Umbria, Basilicata, Molise, Sardegna e Val d’Aosta: per loro, la settimana prossima, potrebbe essere la prima settimana senza nuovi contagiati da Coronavirus. Non solo, però: nella prossima settimana, finalmente, si dovrebbe tornare sotto ai 2000 contagi al giorno. Un evento che non accade dal 9 marzo scorso.

Continua a leggere



Umbria, Basilicata, Molise, Sardegna e Val d’Aosta: per loro, la settimana prossima, potrebbe essere la prima settimana senza nuovi contagiati da Coronavirus. Non solo, però: nella prossima settimana, finalmente, si dovrebbe tornare sotto ai 2000 contagi al giorno. Un evento che non accade dal 9 marzo scorso.

Continua a leggere

Continua a leggere