I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Lopalco a Fanpage.it: “Se il 60% ha gli anticorpi, si può scongiurare una nuova ondata”



L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, Professore di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Pisa e Coordinatore scientifico della task force della regione Puglia per l’emergenza Covid-19: “Si sta parlando molto di test sierologici e patentino di immunità, ma la presenza di IgG non vuol dire necessariamente essere immuni. Per ripartire in sicurezza bisogna prevenire il contagio, non possiamo affidarci a sierologia e tamponi”.

Continua a leggere



L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, Professore di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Pisa e Coordinatore scientifico della task force della regione Puglia per l’emergenza Covid-19: “Si sta parlando molto di test sierologici e patentino di immunità, ma la presenza di IgG non vuol dire necessariamente essere immuni. Per ripartire in sicurezza bisogna prevenire il contagio, non possiamo affidarci a sierologia e tamponi”.

Continua a leggere

Continua a leggere