Coronavirus, migranti in Calabria: “Senza lavoro né cibo, governo si è dimenticato di noi”



Nonostante l’emergenza da Covid-19, nella piana di Gioia Tauro in Calabria, i migranti sono ammassati in tende di fortuna fatte di lamiera e plastica senza acqua per lavarsi, né corrente elettrica. Non c’è solo la Tendopoli di San Ferdinando e Rosarno, ma ghetti sparsi senza controlli sanitari. Parlano i migranti:«Il governo si è dimenticato di noi».

