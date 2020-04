I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus news 16 aprile



Le notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di giovedì 16 aprile, con i dati aggiornati sull’andamento del contagio da Covid-19. Sono 165.155 i casi Covid positivi in Italia, di cui 21.645 morti e 38.092 guariti. Superano i due milioni i contagi nel mondo, più di 600mila negli USA. Al via in Italia i test sierologici per un campione di 150mila persone.

