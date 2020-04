I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus ultime notizie 17 aprile



Le ultime sul Coronavirus di venerdì 17 aprile in Italia e nel mondo, con le statistiche e i dati sui contagi da Covid-19. 168.491 il numero di casi in Italia, di cui 22.170 morti e 40.164 guariti. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, con un trend discendente dei contagi confermato anche dal direttore dell’ISS Silvio Brusaferro. 127 sono i medici deceduti nel nostro Paese. Il numero di morti negli Stati Uniti vola alla cifra record di 4.591 in 24 ore.

