Coronavirus ultime notizie 18 aprile



Gli aggiornamenti in diretta sull’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo di sabato 18 aprile. Ad oggi sono 172.434 i casi positivi al Covid-19 in Italia, di cui 22.745 morti e 42.727 guariti. Secondo Giovanni Rezza dell’ISS, il virus è contagioso prima dei sintomi. Aumentano le ipotesi sulla Fase 2 che dovrebbe partire il 4 maggio tra riaperture, uscite scaglionate e l’app “Immuni” per il contact tracing.

