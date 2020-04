I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus ultime notizie 20 aprile



Gli aggiornamenti in diretta e le ultime notizie di lunedì 20 aprile sulla pandemia di Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo. Sono 178.972 i casi positivi al Coronavirus in Italia, di cui 23.660 morti e 47.055 guariti. Oltre 2.330.259 i contagi da Coronavirus nel mondo, con gli Stati Uniti primo Paese per numero di casi.

