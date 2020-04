I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus ultime notizie 22 aprile



Gli aggiornamenti in diretta di mercoledì 22 aprile sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo. 183.957 i casi positivi al Coronavirus nel nostro Paese, di cui 24.647 morti e 51.600 guariti. Quasi due milioni e mezzo i contagi nel mondo. Il premier Giuseppe Conte ha tenuto un’informativa in Parlamento sulla Fase 2 dal 4 maggio, esponendo la sua strategia in 5 punti.

