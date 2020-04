I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus ultime notizie 24 aprile



Gli aggiornamenti e i dati di venerdì 24 aprile sul Coronavirus in Italia e nel mondo. Ad oggi sono 189.973 i casi totali di Covid-19 in Italia, di cui 57.576 guariti e 25.549 vittime. Oltre due milioni e mezzo i contagi in tutto il mondo secondo i dati della John Hopkins University. Il Consiglio UE ha dato il via libera al Recovery Fund, ma sarà la Commissione a decidere sulle risorse. In Italia la Camera ha confermato la fiducia al governo sul “Cura Italia”.

Dagli spostamenti alle riaperture delle attività, proseguono le ipotesi sulla fase due del Coronavirus in Italia.

