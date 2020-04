I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus ultime notizie 26 aprile



Gli aggionamenti, i dati e le notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di domenica 26 aprile. Sono 195.391 i contagi da Coronavirus in Italia, di cui 63.120 guariti e 26.384 decessi. Previsto per questa sera il discorso di Conte agli italiani riguardo alle misure della Fase 2 di contenimento del contagio. Oltre 2,8 milioni i casi nel mondo.

