Coronavirus ultime notizie 27 aprile



Le notizie e i dati di lunedì 27 aprile sul Coronavirus in Italia e nel mondo. Ad oggi sono quasi 197.675 i contagi in Italia: cala il numero dei decessi, 260 nelle ultime 24 ore. Il premier Conte in un discorso al Paese ha anticipato le misure del nuovo decreto per la Fase 2: tra questi la riapertura dei parchi e la possibilità di spostamenti per far visita ai familiari.

