I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus ultime notizie 28 aprile



Gli aggiornamenti e i dati di martedì 28 aprile sulla pandemia di Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo. Quasi 200mila i contagi nel nostro Paese, per la precisione 199.414, di cui 26.977 decessi e 66.624 guariti. Si susseguono le indicazioni per la Fase 2 a partire dal 4 maggio: dagli spostamenti al lavoro, passando per la riapertura delle attività manifatturiere e delle costruzioni.

Continua a leggere



Gli aggiornamenti e i dati di martedì 28 aprile sulla pandemia di Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo. Quasi 200mila i contagi nel nostro Paese, per la precisione 199.414, di cui 26.977 decessi e 66.624 guariti. Si susseguono le indicazioni per la Fase 2 a partire dal 4 maggio: dagli spostamenti al lavoro, passando per la riapertura delle attività manifatturiere e delle costruzioni.

Continua a leggere

Continua a leggere