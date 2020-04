I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus ultime notizie 30 aprile, in Calabria riaprono bar e ristoranti con tavoli all’aperto



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di giovedì 30 aprile. Sono 203.591 i casi di Coronavirus in Italia: +2086 nuovi positivi nella giornata di ieri. Salgono a oltre tre milioni i casi positivi al Covid-19 nel mondo. Negli USA superate le 60mila vittime. Fase 2, il ministro Boccia alle Regioni: dal 18 maggio potranno modulare le riaperture in base ai contagi. Ma in Calabria dal 30 aprile riaprono bar e ristoranti all’aperto.

