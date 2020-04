I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, ultime notizie: calano malati in intensiva. Speranza: “Distanziamento unica arma”



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo in diretta e il punto della situazione di sabato 4 aprile sui contagi, i morti e i guariti dal Covid-19. Nel nostro Paese il numero dei casi positivi è salito a 124.632, di cui 15.362 decessi e 20.996 guariti. Calano i malati in terapia intensiva. Sale a 80 il numero di medici morti in Italia. Nel mondo i contagi hanno superato quota 1,2 milioni, mentre il numero dei morti si avvia velocemente verso la soglia dei 65mila. Gli Stati Uniti guidano la triste classifica con 312.146 casi, seguono la Spagna (126.168) e dall’Italia.

