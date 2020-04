Coronavirus, ultime notizie. In Italia picco non esaurito, al via piano per i test rapidi

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo in diretta e il punto della situazione di sabato 4 aprile sui contagi, i morti e i guariti dal Covid-19. Nel nostro Paese il numero dei casi positivi è salito a 119.827, di cui 14.681 decessi e 19.758 guariti. Al via piano per tamponi rapidi ai sintomatici e ai loro contatti a rischio, ma anche a tutti coloro che sono in ospedale con una infezione respiratoria, a coloro che con lo stesso problema si trovano in residenze per anziani (Rsa) o in strutture per lungodegenti. Stretta dei controlli in vista della Pasqua. Continuano le ipotesi sulla riapertura e l’inizio della fase 2. Nel mondo, gli Usa registrano 1480 morti in 24 ore. Oms: “Stop improvviso alle restrizioni farà tornare il virus”.

