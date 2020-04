I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Ursula von der Leyen: “Chiedo scusa all’Italia, ora l’Europa è al vostro fianco”



La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una lettera pubblicata sul quotidiano La Repubblica, chiede scusa agli italiani: “Oggi l’Europa si sta mobilitando al fianco dell’Italia. Purtroppo non è stato sempre così. Bisogna riconoscere che nei primi giorni della crisi, di fronte al bisogno di una risposta comune europea, in troppi hanno pensato solo ai problemi di casa propria”.

