Cortei vietati il 25 aprile: Bologna quest’anno scende in strada con le foto



Come si celebra il 25 aprile ai tempi del coronavirus? Una idea arriva da Bologna, dove in via del Pratello sono apparse le fotografie di tutti coloro che avrebbero voluto scendere in piazza nel giorno della Festa della Liberazione. “Il Pratello non può rimanere vuoto per il 25 aprile”, è l’appello lanciato dagli organizzatori di “Pratello R’esiste”.

