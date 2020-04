I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Corteo non autorizzato a Torino, manifestanti accusano la polizia: “Avete diffuso voi il virus”



Tensione in zona Aurora a Torino, dove già domenica scorsa un gruppo di anarchici si era scontrato con le forze dell’ordine. Un corteo non autorizzato ha sfilato per Corso Giulio Cesare: i manifestanti, una cinquantina in tutto, hanno accusato gli agenti di aver “diffuso il virus”, ma sono stati accerchiati. Ci sarebbero state anche delle cariche.

