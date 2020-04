I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cosa stabilisce il decreto Scuola per gli esami di terza media e la maturità



Nel nuovo decreto Scuola, annunciato dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, sono previste due modalità per lo svolgimento degli esami di terza media e della maturità, a seconda del fatto che si riesca o meno a tornare in classe per il prossimo 18 maggio. Vediamo quindi i due scenari possibili ipotizzati nel nuovo decreto del ministero dell’Istruzione e come cambiano gli esami di Stato a causa dell’emergenza coronavirus.

