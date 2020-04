I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cos’è successo davvero al sito dell’INPS (e perché non è stato un attacco hacker)



Una gestione approssimativa della rete per la distribuzione di contenuti, una configurazione errata della cache dei server e, in generale, un utilizzo degli soluzioni in cloud fatto un po’ a casaccio. Altro che attacco hacker, se il sito dell’INPS ha esposto i dati degli utenti è perché sono stati attivati strumenti senza saperli usare appieno.

